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Motorine zam, otogaza indirim geliyor

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Motorine zam, otogaza indirim geliyor
Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam 10-11 kuruş zam, otogazın fiyatında ise 8 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Benzinin ardından motorine zam, otogaza indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 10-11 kuruş artış, otogazın fiyatında ise 8 kuruş indirim beklenmektedir. Benzinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.

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