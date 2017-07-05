Motorine zam, otogaza indirim geliyor

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam 10-11 kuruş zam, otogazın fiyatında ise 8 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Benzinin ardından motorine zam, otogaza indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 10-11 kuruş artış, otogazın fiyatında ise 8 kuruş indirim beklenmektedir. Benzinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.