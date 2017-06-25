Motosiklet kazası geçirmişti, hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Cuma günü Kandıra Karaağaç Köyü'nde motosikleti ile ağaca çarpan 31 yaşındaki Osman Topal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kandıra Karaağaç Köyü'nde motosikleti ile seyir halinde olan Osman Topal(31) geçtiğimiz Cuma günü motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan Topal, olay yerine çağrılan ambulansla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Topal, iki gün boyunca yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam savaşını kaybetti.

İNŞAAT İŞİYLE UĞRAŞIYORDU

Kandıra Karaağaç Köyü'nde ikamet eden Necmettin ile Feride çiftinin iki çocuğundan biri olan Osman Topal’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İnşaat işleri yapan, fayans ve kalebodur işleri ile uğraşan Osman Topal’ın cenazesi Karaağaç Köy Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Çiğdem ARMAĞAN