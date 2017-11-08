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Motosikletli pizza kuryesi kazada yaralandı

Motosikletli pizza kuryesi kazada yaralandı

İzmit'te, motosikletli pizza kuryesi ara sokağa girmek istediği sırada kaldırıma çarptı. Yaralanan sürücü tedaviye alındı.

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Kaza, İzmit Bağçeşme Mahallesi Devran Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir pizza restoranında çalışan 19 yaşındaki Abdullah Oğuz müşteriye pizza götürmek üzere yola çıktı. Abdullah Oğuz idaresindeki 41 BJ 338 plakalı motosiklet ile sokağa girmek istediği sırada kaldırıma çarptı. Oğuz çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralanan Oğuz 112 Acil ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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