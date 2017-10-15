Motosikletli zabıtalar göreve hazır
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta'da motorize ekip olarak görev alacak personele ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube'de motorize ekip olarak görevlendirilecek personellerin 3 haftalık eğitimi tamamlandı. Uluslararası Fuar Merkezi alanındaki eğitimleri Yunus polisleri verdi. Teorik ve uygulamalı eğitimler verilen personel, birçok testten geçirildi. 3 haftalık eğitimler kapsamında ilk olarak personele motosiklet özellikleri ve parçaları hakkında çeşitli sunumlarla teorik eğitim verildi. Eğitimin devamında, engelden kaçma, 8 istasyon, dubalar arası geçme, düşük hızda kullanma, o, üçgen ve s istasyonu gibi birçok uygulamalı eğitim verildi.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Trafik Zabıta
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