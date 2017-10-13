MTV zam oranı değişiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının görüşmeleri devam ederken verilen bir önerge ile MTV'deki artış yüzde 25'le sınırlandırıldı. Yeni oranlar 1300 CC altı için yüzde 15, üstü için yüzde 25 oldu.

Tasarı, yeni yıldan itibaren tüm araçların MTV oranlarında yüzde 40'lık bir artış öngörüyordu. Ancak tasarıya gelen itirazlar, oranının düşürüleceği beklentisini de beraberinde getirmişti.

GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİNDEN VAZGEÇİLDİ?

Gelir Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin madde, Ak Parti'nin verdiği önergeyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarı"dan çıkarıldı.

Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.

Gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki oranın yüzde 27’den yüzde 30’a çıkartılması, ücretlilerin büyük kısmını etkileyecek, işverenle net ücret üzerinden anlaşmayanların ücreti azalacaktı. Eğer tasarı yasalaşsaydı aylık brüt 2 bin 875 TL ve üzerinde ücret alanlar, gelecek yıl 39 ile 2 bin 500 TL arasında ilave vergi ödeyeceklerdi.

Bu arada torba tasarının görüşmeleri sırasında Maliye Bakanı Ağbal, 2018 Bütçesinin 16 Ekim Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirterek 24 Ekim'de de Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştireceklerini söyledi.