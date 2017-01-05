MTV'nin Ocak ayındaki ilk taksitinde hangi araç ne kadar ödeyecek?

2017'de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 3,83 arttı. Alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) vergisi en düşük 68 liraya, en yüksek 23 bin 586 liraya çıkarıldı.

MTV'nin ilk taksiti Ocak, ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenecek. Peki MTV'nin ilk taksitinde hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? OTOMOBİLLER 1300 CC ve altındaki araçlar 1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL 4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL 1301-1600 CC arasındaki araçlar 1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL 4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL 1601 cc ve 1800 CC arasındaki araçlar 1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL 4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL 2001-2500 CC arasındaki araçlar 1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL 4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL MOTOSİKLETLER 100-250 CC arasındaki araçlar 1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL 4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL 251-650 CC arasındaki araçlar 1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL 4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL 651-1200 CC arasındaki araçlar 1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL 4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 TL OTOBÜS (Oturma yeri) 25 kişiye kadar 1-6 yaş: 979 TL 7-15 yaş: 585 TL 46 kişi ve yukarısı 1-6 yaş: 1.567 TL 7-15 yaş: 1.306 TL

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