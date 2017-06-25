Mübarek Ramazan'ı geride bıraktık huzur içinde Bayram geçirmeyi dileriz

11 ayın Sultanı Ramazan, bu yıl en uzun günlere rastladı.

Oruçlu kalma süresi 17 saati aştı. Ancak hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında kalması, oruç tutanları biraz rahatlattı. Bugün Ramazan Bayramı’na adım atıyoruz. Her ailenin, her çalışanın Bayram tatili için bir hazırlığı var. Bütün Kocaelililere bayram günlerini de kazasız, belasız, huzur içinde geçirmelerini dileriz.



Ayşegül KALAYCI

İlkay İbiş (33)-Yönetici Asistanı

NERDE O ESKİ BAYRAMLAR

Ramazan benim için sürenin uzun olması nedeniyle biraz zor ama çok huzurlu geçti. Bayram tatilinde akraba ziyaretlerim olacak. Memleketim Çankırı’ya gitmeyi düşünüyorum. Nerde o eski bayramlar diyebilirim. Bayramların artık tadı yok.



Nazlı Ekmekçi (25)-Kimyager

ESKİ BAYRAMLARI ARIYORUM

Sorunsuz bir Ramazan ayı geçirdim. Bayram tatilinde memleketim Mudurnu’ya gitme planım var. Eski bayramları arıyorum. İnsanlar bayramları artık sadece tatil olarak kullanıyor. Kent Bayramlaşması’na katılamayacağım ama imkanı olan bence katılmalı.



Özlem Kayalar (38)-Güvenlik Görevlisi

KENT BAYRAMLAŞMASINA KATILACAĞIM

Ramazan ayı yaz mevsimine denk gelmesine rağmen havalar serin olduğu için güzel geçti. Zorlanmadım. Bayram tatilinde nişanlımla birlikte akraba ziyaretlerimiz olacak. Kent Bayramlaşması’na da nişanlımla birlikte katılacağım. Eski bayramları özlüyorum.



Havva Köse (35)-Avukat

ÇOCUKKEN BAYRAM DAHA GÜZELDİ

Ramazan ayı benim için biraz zor geçti. Adli tatile yakın bir zamana denk geldiği için işlerim yoğundu. Susuzluk sorunu yaşadım. Ama yine de huzurluydum. Eskiden bayramlar bize çocuk olduğumuz için daha güzel geliyordu. Bayramdan sonra Çeşme’ye gideceğim.



Volkan Bayrak (25)-Makam Şoförü

ESKİ BAYRAMLARIN TADI YOK

Ramazan'ı güzel, huzurlu geçirdim. Sadece süre uzun olduğu için susuzluk sorunu yaşadım. Eski bayramların artık tadı yok. Çünkü bana göre sevgi ve saygı kalmadı. Ramazan Bayramı’nda akraba ziyaretlerim olacak. Kent Bayramlaşması’na da mutlaka katılacağım.



Mehmet Açık (23)-Serbest Meslek

BAYRAM ÇOCUKLARA GÜZEL

Ramazan ayında açlık ve susuzluktan yana bir sıkıntım olmadı. Benim için güzel geçti ve zorlanmadım. Eski bayramlarda gelirimiz fazlaydı daha çok harçlık toplardık. Şimdi büyüdüm ve azaldı. Bayram çocuklara güzel. Kent Bayramlaşması’na katılacağım.



Nedim Ak (57)-Çiftçi

GENÇLERDE SAYGI KALMADI

Ramazan ayı benim için güzel geçti. Sürenin uzun olması sorun değil. İnsanın bünyesi birkaç gün sonra alışıyor. Eski bayramlarla yeni bayramları kıyasladığımda en büyük fark gençlerde artık saygının kalmaması. Bayramda Kocaeli’de olacağım. Evimde ziyaretçileri bekleyeceğim.



Yasemin Kantaroğlu (40)-Ev Hanımı

SÜRE UZUNDU; ZOR GEÇTİ

Ramazan ayı, sürenin uzun olması için herkes için biraz zor geçti. Ama Allah sabrını veriyor. Derince’ deki Kent Bayramlaşması’na katılmayı düşünüyorum. Ayrıca bayramın 2’nci günü MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nın bayramlaşmasında da mutlaka yer almayı planlıyorum.



Sercan Uzun (36)-Bankacı

BAYRAMDA BODRUM'DAYIM

Ramazan benim için diğer aylardan pek farklı geçmedi çünkü oruç tutmadım. Bayram tatilinde Bodrum’da 5 yıldızlı bir otelde rezervasyon yaptırım. Bayramlar artık tatil olarak değerlendiriliyor. Kent Bayramlaşması AKP’nin organizasyonu olduğu için katılmayacağım.



Tarık Kıran (45)-Muhasebeci

SİDE'DE BAYRAM TATİLİ

Ramazan ayı benim için çok zor geçti. Açlık ve susuzluk sorunu yaşamadım ama sigara içemediğim için ay boyunca çok sinirliydim. Bayram tatilini ailemle birlikte Antalya Side’de geçireceğim. Kent Bayramlaşması siyasi içerikli olduğu için katılmayı düşünmüyorum.



Demir Güneş (36)-Galerici

AKRABALIK BAĞLARI KUVVETLİ DEĞİL

Ramazan ayı benim için kolay geçti. Diğer aylara göre daha sakin ve huzurluydum. Akrabalık bağları eskisi gibi kuvvetli değil. Bu nedenle bayramların artık tadı kalmadı. Yaşanan ekonomik kriz de insanları olumsuz etkiledi. Ramazan Bayramı’nda tatilim yok, çalışacağım.



Selami Bayrak (27)-Emlakçı

BAYRAMDA ANKARA'YA

Ramazan ayı benim için kolay geçti. Orucumu hiç aksatmadan tuttum. Eski bayramlarla yeni bayramlar arasındaki en büyük fark komşuluk bağlarının kalmaması. Kent Bayramlaşması’na katılmayacağım. Bayram tatilinde memleketim Ankara’ya gideceğim.