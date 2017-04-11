Müdavim Cafe’nin kiralama ihalesi yapıldı

İzmit Kadıköy Mahallesindeki Müdavim Cafe’nin kiralama ihalesine iki kişi katıldı.

Kapalı zarflarda ilk teklifte mevcut işletmeci Ahmet İnan ile Şan Tat Gıda adına Sefer Şan4 bin TL teklif verdi. Ahmet İnan teklifi en son aylık 4.250 TL’ye çıkarttı, Sefer Şan çekildi.Müdavim Cafe’nin de 5 yıllık kira bedeli her yıl peşin olarak alınacak. İlk yıllık kira bedeli 51 bin TL, 5 yıllık kira bedeli ise toplam 255 bin TL olarak açıklandı.Kiralama ihalelerinde süre 1 Mayıs 2017-30 Nisan 2022 tarihleri arasını kapsıyor.

Şennur YILDIZ