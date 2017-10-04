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Müdürden sürpriz

Müdürden sürpriz

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile Kocaeli Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrencileri ziyaret ederek, pansiyonda incelemelerde bulundu.

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Müdür Çelik, öğrencilerle birlikte akşam yemeği yiyip, sohbet ettiler.

Kocaeli Fen Lisesi Müdürü Mesut Tekin’den okul ve pansiyon ile ilgili genel bilgiler alan Milli eğitim Müdürü Çelik, devletimizin verdiği bu imkânları en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Milli eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, pansiyonun genel durumu hakkında memnuniyetlerini dile getirdi; yönetici, belletmen öğretmen ve çalışanlara da teşekkür etti.

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