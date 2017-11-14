Müftülük boş katları Büyükşehir’e kiralıyor

MÜFTÜLÜKTEKİ BOŞ KATLAR

Toplantıda ilimizdeki çeşitli sokak, park ve üstgeçitlere isim verilmesi önergelerinin yanı sıra İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesindeki, İl Müftülüğüne ait binanın daha önce dershane olarak kullanılan bölümünün Büyükşehir Belediyesine kiralanması da görüşülecek.

FEM DERSHANESİYDİ

Kocaeli İl Müftülüğü binasının bir bölümü daha önce FEM Dershanesi olarak kullanılıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ dershanesi olduğu gerekçesiyle kapatılan bu yeri Büyükşehir Belediyesi, eğitim, sosyal ve kültürel etkinlik faaliyetlerinde kullanacak.

SONUNDA KİRALANIYOR- Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki İl Müftülüğü binasının dershaneden boşalan bölümü bir türlü kiralanamıyordu. Sonunda Büyükşehir Belediyesi imdada yetişti, burayı kiralama kararı aldı.