Müftülük boş katları Büyükşehir’e kiralıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısı 16 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te yapılacak. Toplantıda 176 gündem maddesi ele alınacak.
MÜFTÜLÜKTEKİ BOŞ KATLAR
Toplantıda ilimizdeki çeşitli sokak, park ve üstgeçitlere isim verilmesi önergelerinin yanı sıra İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesindeki, İl Müftülüğüne ait binanın daha önce dershane olarak kullanılan bölümünün Büyükşehir Belediyesine kiralanması da görüşülecek.
FEM DERSHANESİYDİ
Kocaeli İl Müftülüğü binasının bir bölümü daha önce FEM Dershanesi olarak kullanılıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ dershanesi olduğu gerekçesiyle kapatılan bu yeri Büyükşehir Belediyesi, eğitim, sosyal ve kültürel etkinlik faaliyetlerinde kullanacak.
SONUNDA KİRALANIYOR- Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki İl Müftülüğü binasının dershaneden boşalan bölümü bir türlü kiralanamıyordu. Sonunda Büyükşehir Belediyesi imdada yetişti, burayı kiralama kararı aldı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.