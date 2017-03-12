Müge Uçar: “Kocaeli kendini her zaman özletir”

1984 İstanbul Üsküdar doğumlu. 3 kız annesi ve İktisat Ekonomi ve Endüstri İlişkiler öğrencisi.

Kuaförlük, piko dikiş ve nakış, çizim, tiyatro metin yazarlığı olmak üzere bir çok uğraşı var. Mehmet Alipaşa’da ikâmet ediyor. "Mehmet Ali Paşa kitabını yazıyor" adlı kitabın yazarı. Uçar, “Kocaeli'nin; havası, suyu, insanı ve esnaflarıyla bir bütün güzellik olup, kendini her zaman özleten bir şehirdir” diyor.

Çiğdem ARMAĞAN





Kocaeli’nin en şikâyetçi olduğunuz yanı nedir?

Dünya’nın İstanbul Boğazı’ndan sonra gelen ikinci en güzel şehridir. Bu şehrin sanayi yerine turizm şehri olmasını isterdim.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Özlemek kalbi dillendirir. Ve kalp, ayakları özlediğine doğru yol aldırır. Kocaeli; havası, suyu, insanı ve esnaflarıyla bir bütün güzellik olup, kendini her zaman özleten bir şehirdir. Ve bu özlemi uzak duranlarda yangın yapar kendine, özlem gidermek için geri tıpış tıpış getirir.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Zaman şart ve nedenlere göre değişse de kişi mutlu olduğu yerdedir. Ve bu şehir benim mutluluğumdur.

Kocaeli’de öğlen yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Kocaeli'de tercih ettiğim özellikle iki yerden başlayabilirim. Paşada Niyazi Köftecisi, Çınarlı'da da Şen Yuva Köftecisi İlhan Haftacı. Bu iki yer geçmişten gelen özlemleri ve maneviyatı içinde barındıran yerdir. Geçmiş hiç geçmemiştir. Kalmışsa içinde mutluluklar. Ve geçmişin mutluluklarını köftelerinde bulabiliyorum.

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Mahalle kuaförüme giderim.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Genelde AVM’lerden yaparım.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Mahalle esnafından.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Hayır yok.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?



Fırsat buldukça giderim. Dolphin AVM Sinemaları her zaman tercihimdir.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Sapanca, Maşukiye veya Bağçeşme

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekân var mı?

Genelde evimde ailemle yaptığım kahvaltıyı tercih ederim.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Lahmacunu Zenka’dan tercih ediyorum. Ekmeğimi ise Kalyoncular Fırından.

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Aynalı Pastane.

Bar, gece kulübü ve benzer mekânlara gidiyor musunuz?

Bar gece kulüpleri gibi yerlere gitmem.

İlimizde son yıllarda çok sayıda kafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Bir çay içimi, benimle kırk yıl hatırı bulmak adına kafelere giderim

Kafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Seka Marina Kafe garsonlar, şefleri ile bu soruya örnektir.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekâna gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Gittiğim mekâna göre tercihim değişir. Genelde tavuk tercih ederim yanında ayran veya meyve suyu içerim. Yanımda ailem olsun. Müzik tercihim yoktur.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

İzmit’in ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Şehrimizdeki hastane ve kliniklerinden memnunum.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Geçmiş ve Bugün Buluşuyor Projesi’ni hayata geçirmek isterdim.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Kocaeli’de bir ev hediye edilse yine şuan oturduğum Mehmet Ali Paşa Bölgesinde büyük bahçeli dubleks evi isterdim.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Kocaeli de stresimi Kartepe'ye çıkarak yeşilliğinde ve sahil kenarlarındaki maviliğinde atarım.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Kocaeli'ndeki kültürel ettikleri yeterli buluyorum ama daha da çok ve renkli olacağına inanıyorum.

Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Futbolla aram yoktur ama Kocaelispor’a aşığım. Ve her zaman desteklemeye çalışırım. Kocaelispor tüm Kocaelilerin aşkıdır.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Başta Özgür Kocaeli olmak üzere bütün yerel gazeteleri takip ederim.