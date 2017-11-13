Muhacırın Kahvesi Kızları bir araya geldi

Her ay farklı mekânlarda bir araya gelen Muhacırın Kızları bu ay Karabaş Mahallesi Süleymanpaşa Sokak'taki Kolpita Boşnak Börekçi'sinde bir araya geldi.

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Eski Saraybehçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice’nin eşi Nesrin Yenice beraberindeki Muhacırın Kahvesi kızlarından Sevgi Öztop, Sema Hacıoğlu, Zahide Moroğlu, Zeynep Kaytan, Münire Uzun, Emine Erol, Mukaddes Başar, Safinaz Ala, Rukiye Cömert, Nevin Öztürk, Münire Soykan, Zerrin Niğiz, Mesude Çakır, Serpil Olgun, Hatice Alpay, Semra Köz ve Fatma Niğiz katıldı.

Kadıköy Mahllesi Kolpita Boşnak Börekçisi'nde bir araya gelen Muhacırın Kahvesi Kızları örnek dostluklarıyla herkese örnek olurken, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşma bol sohbet ve anılarla geç saatlere kadar devam etti.

Şennur YILDIZ

