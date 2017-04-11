Muharrem İnce İzmit'te geliyor

İnce, seçime son 3 gün kala İzmit Anıtpark Meydanı'nda halka seslenerek hayır oyu isteyecek. Miting havasında geçecek olan program 13.30'da başlayacak. Programa yoğun katılımın olması bekleniyor.
Çiğdem ARMAĞAN
İnce, seçime son 3 gün kala İzmit Anıtpark Meydanı'nda halka seslenerek hayır oyu isteyecek. Miting havasında geçecek olan program 13.30'da başlayacak. Programa yoğun katılımın olması bekleniyor.
Çiğdem ARMAĞAN
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