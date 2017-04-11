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Muharrem İnce İzmit'te geliyor

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Muharrem İnce İzmit'te geliyor
16 Nisan Pazar günü yapılacak olan kongre öncesinde CHP son propagandasını yapacak. Partililer 13 Nisan Perşem günü Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi ağırlayacak.

İnce, seçime son 3 gün kala İzmit Anıtpark Meydanı'nda halka seslenerek hayır oyu isteyecek. Miting havasında geçecek olan program 13.30'da başlayacak. Programa yoğun katılımın olması bekleniyor.

Çiğdem ARMAĞAN

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