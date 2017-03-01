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Muhasebeciler, 27’nci yılı kutladı

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Muhasebeciler, 27’nci yılı kutladı
1 Mart Muhasebeciler Günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO)Başkanı Fikret Gökmen ve üyeler bugün Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 27. yıl pastası kesildi.

SAYI BİNE ULAŞTI

Programda konuşan KSMMM Oda başkanı Fikret Gökmen, "Bugün Odalarımızın kuruluşunun 27. yılı. 1990 yılında TÜRMOB çatısı altında örgütlenen meslek mensuplarımızın sayısı 100 bine ulaşmıştır. Bunun yanında 17 bin stajyer sayımız ve ailelerimizle birlikte 500 bin kişilik bir camiayız." dedi.

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ALDIĞI MESAFE ÖNEMLİDİR

Gökmen, “Gerçekte mesleğin 27 yılda aldığı mesafe çok önemlidir. Bugün 1700 kişilik odamız üyelerinin yüzde sekseni lisans mezunudur. 54 arkadaşımız yüksek lisans diplomasına sahiptir. Muhasebe mesleği mali sistemin vicdanı ve temel taşıdır. Bunun böyle algılanıp değerlendirilmesi gerekir. Tüm meslektaşlarımızın muhasebeciler günü kutluyorum." dedi.

Kerim YAVUZ

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