Muhasebeciler ve mali müşavirler turnuvası sonuçlandı

Yaklaşık 2.5 aydır OR_AR Çim Halı Tesisleri’nde devam eden turnuvada 12 takım boy gösterdi. Merhum Osman Yaşar Bayram adına düzenlenen turnuvanın finalinde Gebze SMMM ile Derince Ters Bakiye karşılaştı. Geçen yılın şampiyonu Gebze 3-2’lik galibiyetle bu yıl da kupaya uzandı. Çekişmeli geçen maçta sakatlanan Derince ekibinden Mehmet Aklan hastaneye kaldırıldı. Maç sonu düzenlenen törende şampiyon ekibe kupasını Başkan Fikret Gökmen verdi.

Finalde kaybeden Derince’nin kupasını Oda Sekreteri Cengiz Tosun, üçüncü olan Real Blanço takımına ise Başkan Yardımcısı Tülin Keçeci takdim etti. 18 golle gol kralı olan Yüksel Tanrıverdi’ye Taner Öner, en centilmen takım Osman Yaşar Bayram Takımına Atilla Kalecier plaket verdi. Maçın hakemi Engin Uğur’a plaketini Hamit Akbulut takdim etti. Törenin ardından Hasan Malo ve arkadaşları sakatlanan Mehmet Aklan’ı hastanede ziyaret ettiler. Oda Başkanı Fikret Gökmen katılan takımlara teşekkür etti, dereceye girenlere kutladı.

KENAN MERİÇ