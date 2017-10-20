Muhasebeciler’de ‘bilirkişi’ eğitimi

Resmi Gazete’de 3 Ağustos tarihinde yayınlanan Bilirkişilik Yönetmeliği ile yapılan düzenlemeler sonrasında; bilirkişiliğe kabul şartları arasında bilirkişilik temel eğitimini tamamlamış olmak şartı yer alması sebebiyle bu eğitim zorunlu hale getirilmişti. Bu karar doğrultusunda eğitim konusunda Bilirkişi Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilen Kocaeli Serbest Mali Müşavir ve Muhasebeciler Odası (KSMMMO) Birinci Dönem Bilirkişi Temel Eğitimleri’ne başladı. Dört günlük periyotlar halinde gerçekleştirilecek eğitimler 31 Ekim Salı günü sona erecek.

247 KİŞİ BAŞVURDU

Geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan Birinci Dönem Bilirkişi Temel Eğitimleri’ne farklı meslek gruplarından 247 kişi başvuruda bulundu. Sabah ve akşam olmak üzere iki grup halinde, KSMMMO’nun Alikahya’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen eğitimler 18 saat teorik, 6 saat pratik olmak üzere toplam 24 saatten oluşuyor. Günlük altı saatlik program şeklinde düzenlenen eğitim dört gün sürecek. Eğitim sertifikaları, 31 Ekim’de eğitimlerin sonlanmasının ardından Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanarak sahiplerine teslim edilecek.

KOÜ HOCALARI EĞİTİM VERİYOR

KSMMMO’nun Birinci Dönem Bilirkişi Temel Eğitimleri, TESMER onayıyla; Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hukuk Fakültesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Yrd. Doç. Dr. Levent Biçer ve Yrd. Doç. Dr. Aytaç Köksal tarafından gerçekleştiriliyor.