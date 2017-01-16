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Muhasebeciler’de Yeterlilik Kursiyerleri belgelerini aldı

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Muhasebeciler’de Yeterlilik Kursiyerleri belgelerini aldı
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın düzenlediği Mesleki Yeterlilik Kursu’nu başarıyla tamamlayan stajyerler düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu.

Oda hizmet binasında düzenlenen sertifika töreninde, Kocaeli SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Gökmen, genç muhasebecileri yalnız bırakmadı.

ÇOK İYİ EĞİTİM ALDINIZ

Mesleki Yeterlilik Kursu’nu başarıyla tamamlayan genç stajyerler, Kocaeli SMMM Odası hizmet binasında düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Stajyerleri bu önemli günlerinde yalnız bırakmayan Kocaeli SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen, “İnanıyorum ki çok verimli bir dönemden geçtiniz. İyi bir eğitim döneminden geçtiniz. Bu gayretinizin sınavlarda da sürmesini temenni ediyor ve başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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