Mühendis odaları için yönlendirme levhası asıldı

En büyük oda olan İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin Başkanı Tolga Ok, uzun zamandan beri, Yüce Rıfat Sokak girişine Odaları gösteren bir yönlendirme tabelası konulmasını Büyükşehir Belediyesi’nden talep ediyordu. Bu yönlendirme tabelası konuldu. Artık İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri ve Çevre Mühendisleri Odaları Kocaeli Şubelerinin Körfez Mahallesi’ndeki ofislerine ulaşmak, bilmeyenler için daha kolay hale geldi. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Tolga Ok, bu konudaki destek ve gayretleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı İnşaat Mühendisi Ayşegül Yalçınkaya ile Trafik Hizmetleri Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Güneş Numan’a özel olarak teşekkür ediyor.