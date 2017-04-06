Muhsin Yazıcıoğlu Yaya Köprüsü hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin D-100 Karayolu üzerinde Kocaeli Tıp Merkezi mevkiine yaptığı Muhsin Yazıcıoğlu Yaya Köprüsü düzenlenen tanıtım programıyla hizmete girdi.

Sabancı Kavşağı ve yan yollarının düzenlenmesiyle transit hale getiren D-100’de yaya geçişleri için de yapılan düzenlemeler kapsamında çelik malzemeden imal edilen yaya köprüleri; Symbol AVM, Kavakçılık ve Kocaeli Tıp Merkezi mevkiinde hizmet veriyor.

UNUTULMAMASI GEREKEN ŞAHSİYETLERDEN

Törene Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal ve Mustafa Altay, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve vatandaşlar katıldı. Programda yaptığı konuşmada Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Muhsin Yazıcıoğlu tarihimizin unutulmayan, unutulmaması gereken şahsiyetlerindendir. Hem isimlerini yaşatmak hem de onların bu ülkeye yaptıklarını genç kuşaklara ve gelecek kuşaklara aktarmak adına ortaya koyduğu ahde vefa örneğini tebrik ediyorum. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini taşıyacak ve hem bu kent için hem de bu kentten geçecek her vatandaşımız için onu hatırlatacak eserin de, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BAŞKAN: MUHSİN YAZICIOĞLU ADAM GİBİ ADAMDI

Başkan Karaosmanoğlu da, “Öncelikle Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyorum. Adam gibi adamdı. Anadolu’ydu. Ne kadar anlatsak az. Onun ismini burada güzel bir eserimize vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. D-100 üzerindeki köprülere Mimar Sinan Köprüsü, Turgut Özal Köprüsü, Adnan Menderes Köprüsü, Alpaslan Türkeş Köprüsü, Necmettin Erbakan Köprüsü isimlerini verdik. Bugün de burada rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismiyle D-100’ü anlamlandırıyoruz, yeni nesil unutmasın diye, okusun ve böyle insanlar varmış desin diye. Onun gibilerin hayatı örnek olsun” şeklinde konuştu.

MİLLETİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞTUR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan ise şunları söyledi; “Kocaeli’de gelirken birçok üst geçidin altından geçtim. Tarihte iz bırakmış, çok kıymetli büyüklerimizin, ahirete intikal etmiş devlet adamlarının isimleri üst geçitlere verilmişti. Bu üst geçitlerden bir tanesine de şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun adının verilmesini yöneticilerimiz uygun görmüşler. Bu davranışlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Valimize çok teşekkür ediyorum. Ahde vefa imandandır. Bu ülkede hizmet etmek için duruşuyla bu ülkenin, bu milletin dertleriyle dertlenmesiyle, memleket, millet sevdasıyla Muhsin Yazıcıoğlu bu milletin gönlünde taht kurmuştur.”

İKİ ADET ENGELLİ ASANSÖRÜ

İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın duasıyla protokol köprüden yürüyerek karşı tarafa geçti. Çelik malzemeden imal edilen yaya köprüsü Medya Markt ve Kocaeli Tıp Merkezi arasında yer alıyor. Yaya geçidinden iki adet engelli asansörü bulunuyor.