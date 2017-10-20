Muhtaca başkanlık yardımı

Üstelik bu kişiler sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanıyor. Muhtaç ve engelliye bu yıl 601 lira maaş bağlanıyor.

POSTA YOLUYLA MÜMKÜN

Başvuru için form doldurmak gerekiyor. Sağlık sorunu olanlardan sağlık kurulu raporu isteniyor. Toplanan belgelerin ikamet edilen yerdeki ‘Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor.

BU ŞARTLAR ÖNEMLİ

Muhtaçlık aylığı için müracaat edecek kişinin sosyal güvencesi olmayacak. Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayacak. Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olacak. Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı (ev, ticari taksi gibi) olmayacak. Geliri olanları ise aylık geliri 592 lirayı aşmayacak. Herhangi bir aylık bağlanmamış olacak.