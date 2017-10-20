Muhtar başkanlarından Mustafa Pehlivan’a vefa

Ziyarete; Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Satılmış, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Çayırova Muhtarlar Derneği Başkanı Rahman Güler ve Derince Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Karadeniz katıldı. Ziyarete katılan başkanlar Mustafa Pehlivan'a devasa abajur takdim etti. Muhtar dernek başkanları adına söz alan Vedat Yoldaş Mustafa Pehlivan’ın yaşamı boyunca muhtar camiasına hiçbir karşılık beklemeden büyük fedakarlıklarda bulunduğunu söyledi. Mustafa Pehlivan ise muhtarlık müessesesinin demokrasinin temeli olduğuna işaret ederek muhtarlardan vatandaşa hizmet yolunda başarılı olmalarını istedi.

Ayşegül Kalaycı