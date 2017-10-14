Muhtar Şahin’in heyecanı 

Bugün törenle açılışı yapılacak. Bu proje ile ilgili çalışmaları en fazla heyecanla takip eden kişilerin başında da Akçakoca Muhtarı Mehmet Şahin geliyordu. Şahin, Kapanca Sokak’taki tarihi evlerin eski halleri ve şimdi restore edilmiş hallerinden oluşan geniş bir fotoğraf arşivi hazırladı. Bu fotoğrafları herkese gösteriyor ve İzmit Belediyesi’nin ne denli önemli iş başardığını anlatarak Başkan Nevzat Doğan’a teşekkür ediyor.

