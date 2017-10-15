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Muhtarlar Günü

Muhtarlar Günü

İzmit Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Muhtarlar Günü etkinliği, bugün 5’inci kez tekrarlanıyor.

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472 MUHTAR’A BİSİKLET 

İzmit Belediyesi, bugün saat 19.00’da Emex Otel’de başlayacak muhtarlar günü programında, ilimizdeki 472 muhtarı ağırlayacak. Başkan Doğan’ın bütün muhtarlara birer bisiklet hediye etmesi bekleniyor.

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