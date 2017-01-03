  • BIST 77.510
  • Altın 132,347
  • Dolar 3,5883
  • Euro 3,7299
  • Kocaeli 7 °C

Muhtarlar toplandı

»
Muhtarlar toplandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçenin tamamında bulunan muhtarlar ile istişare toplantıları düzenledi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen muhtarlarla koordinasyon toplantıları tamamlandı. Yapılan toplantılar sayesinde 12 ilçede bulunan muhtarların tamamıyla istişareler gerçekleştirildi. Toplantılara Daire Başkanı Lütfi Efil, ilgili şube müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Toplantılar her gün farklı bir ilçede yapılacak şekilde organize edildi. 3 hafta süren toplantıların sonuncusu Körfez ilçesinde bulunan muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete konulan muhtarlık bilgi sistemi hakkında detaylı bilgilerin verildiği toplantılarda muhtarların direkt ulaşabilecekleri ve işlerin daha hızlı yürümesini sağlayacak muhtar irtibat sorumluları tanıtıldı. Sistem sayesinde muhtarlar ilgili kişiyi arayarak işlerin daha hızlı ve pratik olarak yürümesini sağlayacak.

Yapılan toplantılarda değerlendirmelerde bulunan Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Lütfi Efil, ‘’Bizler burada sizlerin elçisi olarak görev yapıyoruz. Sizlerin taleplerini ilgili yerlere iletmek veya elimizden geliyorsa istekleri yerinize getirmek için buradayız. Sizler de artık başvurularınızı arkadaşımız sayesinde daha hızlı bir şekilde takip edebilecekseniz. Saat kaç olursa olsun telefonlarımız sizlere her zaman açık’’ dedi.

Bu haber toplam 13 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belsa Kongresi tarihi belli oldu03 Ocak 2017 Salı 09:26
  • PTT’den hac ön kayıt başvurusu03 Ocak 2017 Salı 09:15
  • Başiskele Meclisi yarın toplanıyor03 Ocak 2017 Salı 09:07
  • İzmit Meclisi bugün toplanıyor03 Ocak 2017 Salı 09:03
  • Enerji Bakanlığı: İki hattımızda arızalar giderilmiştir02 Ocak 2017 Pazartesi 20:24
  • Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması02 Ocak 2017 Pazartesi 20:23
  • Selin yaraları sarılıyor02 Ocak 2017 Pazartesi 20:13
  • Reina saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı yükseldi02 Ocak 2017 Pazartesi 19:37
  • Başbakanlık'tan flaş sosyal medya uyarısı02 Ocak 2017 Pazartesi 19:05
  • Osmangazi Köprüsü ve feribotta fiyat düşüşü sürücüleri sevindirdi02 Ocak 2017 Pazartesi 16:36
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Biz bu yıl olimpiyat yapacaktık
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti