Muhtarlardan bisiklet teşekkürü

Sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, “Belediye Başkanımıza muhtarlar günü etkinliği ve tüm muhtarlarımıza bisiklet hediye ettiği için teşekkür etmek istedik. Göreve geldiği ilk günden beri bizlere ayrı bir değer veren, her alanda bizlere destek olan Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler Türkiye’nin en şanslı muhtarlarıyız” dedi.

AVRUPANIN AĞZI AÇIK KALIYOR

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da yaptığı açıklamada “Muhtarlar demokrasinin halka en yakın temas eden kişileridir. Halka ne kadar yakın ve halkın ne kadar yanından hizmet veriyorsanız o kadar kaliteli demokrasiniz var demektir. Avrupa, her ne kadar demokrasi havarisi kesiliyorsa da bizim bu uygulamalarımızı onlara anlattığımızda ağızları açık kalıyor. Biz, bu anlamda güzel bir yoldayız. Cumhurbaşkanımız halka en yakın, halkın en yanında hizmet veren seçilmiş kişileri, onların yaptıkları çalışmaları, onlardan gelen talepleri çok önemsiyor.

GÜZEL BİR EKİBİZ

Bizler de yerel de muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Muhtar Hizmet Masası’nı ilk kuran belediyeyiz. Bu uygulamamızla tüm Türkiye’ye örnek olduk. İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir Belediyelerinde Muhtarlık Daire Başkanlığı, ilçe belediyelerinde ise Muhtar Müdürlüğü kurulma zorunluluğu getirmiştir. Bizim yıllar önce faaliyete geçirdiğimiz bir uygulamanın Bakanlıkça zorunlu hale getirilmesinden gurur duyuyoruz. Haftada en az iki gün muhtarlarımızla birlikte mahallerimizi karış karış dolaşıp, vatandaşlarımızın isteklerine yerinde çözümler buluyoruz. Muhtarlarımızla güzel bir ekip olduk. Çok çalışıyoruz, güzel hizmetler yapıyoruz, şehrimiz kazanıyor, hepimiz kazanıyoruz. Türkiye’nin en modern muhtar hizmet yerlerini yapan belediye olmanın da ayrı bir sevinci içindeyiz” şeklinde konuştu.

Gölcük Muhtarlar Dernek Başkanı Bilge Saral, Derince Muhtarlar Dernek Başkanı Ömer Lütfü Karadeniz, Körfez Muhtarlar Dernek Başkanı Yusuf Yanar, Başiskele Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş, Çayırova Muhtarlar Dernek Başkanı Rahman Güler, Diloavsı Muhtarlar Dernek Başkanı Alaatin Durmuş, Kandıra Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Satılmış, Karatepe Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Türker’in aralarında yer aldığı heyete İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü ve belediye meclis üyesi Mehmet Çetin de eşlik etti.