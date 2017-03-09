Muhtarlarla ‘Evet’ buluşması

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması için başkanlığını yaptığı “Evet” Platformu’nun ikinci toplantısı The Ness Otel’de yapıldı.

Başkan Karaosmanoğlu, bu toplantıda Kocaeli’deki muhtarları ağırladı.

Kalabalık bir muhtar topluluğuna seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Muhtarlarımız, vatandaşımızın dert ortağıdır. Cumhurbaşkanımızın sizlere karşı olan ilgisi de muhtarlık müessesinin değeri arttırdı. Bizler de Kocaeli’mizde muhtarlarımızla birlikte oluyor, görüşlerinize önem veriyoruz. Hizmetlerimizi muhtarlarımızla beraber yapıyor, Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Köylerimizi 2023 vizyonumuzda Avrupa'nın köylerinden daha güzel hale getireceğiz. Muhtarlarımıza çok görev düşüyor. Her geçen gün köylerimizin mahallerimizin durumu daha ileriye gidecek” dedi.

Mevcut sistem ve yapılacak değişimin getireceği avantajlardan söz eden Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, şunları söyledi:

“Şimdi bu sistem değişikliği Türkiye'nin önünü açacaktır. Gelecekte kriz yaşamayalım diye Evet vermeliyiz. Setler çıkmasın, hızlı kararlar alalım ve koşalım. Tek adam diyorlar, arkadaşlar bir köyde bir muhtar var. Türkiye'nin geleceğine iyi gelecek olacak bir değişikliktir. Bu bizlerin milli meselesidir. Buna önem vermemiz lazımdır. Bu şahıs ve parti meselesi değildir. 367 garabetini çıkaranları unutmayalım. Ne yaptık, Cumhurbaşkanı’nı halk seçsin dedik. Oylandı ve halkımız buna evet dedi. 7 Haziran’da AK Parti tek başına iktidar olamadı. Hükümet kurulamadı. Şimdi yeni sistemde Cumhurbaşkanını seçtiğiniz gün hükümet kurulmuş oluyor. Güvenoyunu da almış oluyor zaten. Bu değişiklikle meclis daha güçlü konuma geliyor”

Başkan Karaosmanoğlu, ilk toplantıdakine benzer bir konuşma yaptı. Karaosmanoğlu, “Hayır diyenlere de saygımız var; ama bir defa daha düşünsünler” diye ekledi. Karaosmanoğlu, tüm masaları dolaştı, muhtarlarla fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.