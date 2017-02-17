Muhterem Ar yaşamını yitirdi

Kocaelispor'un eski antrenörlerinden Muhterem Ar (82) hayatını kaybetti.

1935 yılında İzmit'te doğan Baçspor'dan yetişip ve Vefa ile Altınordu formalarını giydikten sonra 1976-77 yılları arasında Kocaelispor, Altınordu , Aydınspor, Bilecikspor gibi birçok takımı çalıştıran antrenör Muhterem Ar bugün yaşamını yitirdi.

Muhterem Ar'ın cenazesinin yarın (Cumartesi) Kuşadası Hanım Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

KOCAELİSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Kocaelispor Muhterem Ar hayatını kaybetmesi üzerine şu taziye mesajını yayınladı:

Kulübümüzün 1976-77 Sezonundaki Antrenörü Muhterem AR'ın vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet, AR ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

MUHTEREM AR KİMDİR?



1935 İzmit doğumlu Muhterem, Baçspor'da başladığı futbol yaşantısına profesyonel olarak 1955 yılında transfer olduğu Vefa ve 1960 yılında transfer olduğu Altınordu Kulüplerinde devam ederek 1965'te futbolu bıraktı. Sırasıyla Çanakkalespor, Altınordu, Sivasspor, Nevşehirspor, Kocaelispor, Altınordu, Aydınspor ve Bilecikspor'da antrenörlük yaptı.

2. Ligde mücadele eden takımımız 1976-77 sezonunda çok parlak bir çıkış yaparak Türkiye Kupasında yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde rakip, o sezon ikinci kez lig şampiyonluğu yaşayan Trabzonspor’du. Kocaelispor İzmit’teki ilk maçta rakibini 1-0 yenme başarısını gösterdi. Rövanşta 5-0 yenilerek elenmesine rağmen bu yarı final maçları kulüp tarihinin unutulmaz olayları arasında yerini aldı.