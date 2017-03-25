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Muhteşem Yüzyıla Kocaeli’den büyük katkı

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Muhteşem Yüzyıla Kocaeli’den büyük katkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi - Kültürü Sempozyumu’nda Kocaeli’nin Muhteşem Yüzyıl olarak nitelendirilen Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı’nın gıdadan, gemi inşaatına kadar birçok alandaki ihtiyacını karşıladığı Başbakanlık Osmanlı arşivlerindeki yeri ile ortaya çıktı. Osmanlı’nın en parlak dönemini yaşadığı Kanuni Sultan Süleyman Döneminin, özellikle donanmadaki başarısının altında Kocaeli’nin önemli bir payı olduğu kaydedildi.

DONANMANIN KERESTESİ KOCAELİ’DEN

Gazi Akçakoca Salonu’nda Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden Dr. Ersin Kırca, “Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Divan-ı Hümayun’dan Kocaeli Sancağı Yöneticilerine Gönderilen Emirle Dair Bir Analizi” konusunu ele aldı.

Dr. Ersin Kırca tarih bölümü öğrencilerinin ilgiyle izlediği sunumda Kanuni döneminde Kocaeli’nden, payitahtın ihtiyaçlarını karşıladığını  açıkladı. Kanuni Döneminde Kocaeli’nden en fazla donanma yapımı için kereste istendiğini kaydeden Dr. Ersin Kırca, “Donanma için kereste Kocaeli’nden gönderiliyor. Osmanlı arşivlerinde bu dönemde Çelebi Kadı isminde bir Kocaeli kadısı görüyoruz. Çelebi Kadı, donanmanın ihtiyacı olan kereste temini konusunda çok başarılı olmuş. Bu nedenle Barbaros Hayrettin Paşa ile ilgisi var. Çelebi Kadı’nın başarılı çalışmaları Barbaros Hayrettin Paşa’nın da takdiriyle karşılanmış ve böylece Çelebi Kadı ikinci kez Kocaeli kadısı olmuş” dedi.

İSTANBUL’UN ZAHİRESİ DE KOCAELİ’NDEN

Kanuni dönemi ile ilgili Osmanlı arşivlerinden Kocaeli ile ilgili örnekler veren Dr. Ersin Kırca, donanmanın yanın sıra Kocaeli’nin İstanbul’un zahire ihtiyacını da cevap verdiğini anlattı. Dr. Ersin Kırca, Kocaeli bölgesinden İstanbul ve havalisine odun ve zahire nakli yapıldığını kaydetti.

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