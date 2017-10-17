Müjde; yeni Balık Pazarı için Büyükşehir ihale açtı 

İzmit’in mevcut Balık Pazarı artık işlevini yitirmişti. İzmit Belediyesi, sahibi olduğu bu alanı borçlarına karşılık SGK’ya devretmiş, kiracı konumundaki balıkçı dükkanları büyük baskı ile karşı karşıya kalmıştı. Bir de tam balık pazarının önünden tramvay geçince, Balık Şehri İzmit’te balık pazarına gidip, alışveriş yapmak işkence haline gelmişti.

Aslında Büyükşehir Belediyesi, yeni Balık Pazarı’nın yapılacağı yeri çok önceden belirledi. İzmit Sahili’nde, Leman Kafe’nin bulunduğu yerin yan tarafında çok uygun bir arazi bulunmuştu. Ama bir türlü basit bir proje hazırlanıp, ihaleye çıkılmamış, bu yıl eylül ayında balık sezonu açılırken İzmit mevcut balık pazarına sıkışmıştı.

Ben de çok takip ettim. Büyükşehir Genel Sekteri İlhan Bayram söz vermişti. En kısa zamanda yeni Balık Pazarı için ihaleye çıkacaklarını söylemişti. Dün bu gazetede Büyükşehir Belediyesi’nin ihale ilanını gördüm. Sabah sabah çok keyiflendim.

İşin adı “İzmit İlçesi Balık Satış Birimi Yapım İşi” ihalesi. İhale 31 Ekim Salı günü saat 09.30 ‘da yapılacak. Toplam 1000 metrekare kapalı alanı bulunan bir çarşı. Mevcut Balık Pazarı’nda 8 balıkçı dükkanı, 2 manav dükkanı var. Projeyi görmedim, ama umuyorum ki, yeni balık pazarında da bu 10 dükkan için yer vardır. İhale şartnamesinde inşaat süresi 180 gün gözüküyor.

Yani, bu yıl nisan ayında av yasağı başlarken İzmit yıllardır kullandığı mevcut balık pazarına veda edecek. Gelecek 1 Eylül’de yeni sezonu yeni Balık Pazarı ile açacağız.

Yeni Balık Pazarı’na yaya olarak Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nden gidebilirsiniz. Arabanızla gayet rahat gidebilir, geniş otoparkta arabanızı bırakarak alışveriş yapabilirsiniz. Güzel olacak, çok güzel olacak. Yine biraz geciktik ama umuyorum yeni Balık Pazarı yapılınca bu konudaki sıkıntılar da unutulacak.

KEV elden gidiyor; insanın içi yanıyor

Bu hikaye çok uzun bir hikaye. Üstelik her aşamasını bildiğim, pek çok aşamasında fiilen içinde olduğum bir hikaye. Hani “Yazsam roman olur” derler ya öyle bir şey. Mümkün olduğu kadar özetleyerek anlatacak, içimin nasıl yandığını sözlerle paylaşacağım.

Bugün saat 11.00’de, sahildeki Genç Kocaelililer Derneği lokalinde bir ihale var. Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) Tesisleri satılıyor. O tesisin ilk tuğlaları konulurken ben oradaydım. Tartışılmaz bir gerçek var. Derince Yenikent‘te 50 dönümlük alana sahip KEV tesisi, Kocaelispor Kulübü için yapılmıştır. Kocaelispor Kulübü’nün malıdır.

1990’lı yıllarda yapıldı. O dönemde Kocaelispor Kulübü Başkanlığını da üstlenen rahmetli Muharrem Eskiyapan, dönemin Belediye Başkanı Sefa Sirmen’in gazı ile yaptı. Kolay olmadı. Nuh Çimento’nun çok önemli katkısı vardır.

“Çimento lazım” dediler, Muharrem Eskişayan Nuh Çimento’dan çimento yolladı.

Para bitti dediler, Eskişaypan para verdi.

Tuğla bitti, ytong bitti dediler Muharrem Eskiyapan verdi.

Türkiye’de hiçbir spor kulübünün tesisi yokken, Kocaelispor Avrupa tarzı çok modern bir tesis kazandı. O tesiste uzun yıllar Kocaelispor kaldı. 2 kez Türkiye Kupası’na kazandı. Çok büyük başarılara imza attı. O tesiste Osieck kaldı. O tesiste Hikmet Karaman, Güvenç Kurtar, Mustafa Denizli kaldı. O tesise Milli Takım gelip, kamp yaptı, Fatih Terim kaldı.

Türkiye’de bütün spor kulüpleri, Kocaelispor’un o tesisini örnek aldı. Kıskandı.

Tesis, bir eğitim vakfı üzerine tescil edildi. Böylece geleceği garanti altına alınmak istendi. Uzun yıllar, ben de KEV’in mütevelli heyeti üyelerinden biriydim. Sonra, “Bu tesis satılsın, Kocaelispor kurtarılsın” dediğim için atıldım.

Kocaelispor keşke bu hallere düşmeseydi. Kurup, ortada bıraktıkları Kocaeli Birlik için harcanan kamu parasının yarısı ile Kocaelispor kurtarılabilirdi. Ama yapmadılar. Kocaelispor’u batırdılar. Amatör kümeye kadar düşürdüler. Elde bir tek KEV kalmıştı. Şimdi bugün bunu satıp, Kocaelispor’u kurtarmaya çalışacağız.

EN AZ 55 MİLYON TL

Aynı zamanda Kocaelispor Başkanı olan Bahri Yavuz, KEV konusunda çok uğraştı. Bir vakfa ait malın satışı kolay değil. Yasal işlemler ancak tamamlandı. Bugünkü ihalede 50 dönümlük KEV tesisi için 14.7 milyon muhammen bedel çıkartılmıştı. Araziye talip olanların dün akşama kadar yazılı tekliflerini vermiş olmaları gerekiyordu. Yazılı teklif, 14.7 milyon TL’nin altında olamayacak.

Bu rakamın üzerinde teklif veren firmalar bugün açık arttırmaya girecekler.

Elbette KEV arazisi 14.7 milyona veya artı 1 TL’ye satılmayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Konut adına verilmiş sözü var. Kent Konut en az 55 milyon TL’ye kadar çıkacak. 50 dönümlük bu arazi için varsa daha yüksek veren, Kent konut çekilecek. Mesela, TOKİ gelebilir. 60 milyon TL verebilir. Ya da “Ben bu araziyi değerlendirebilirim” diyen bir özel firma gelebilir. Daha yüksek verebilir.

Ama KEV tesisi için 55 milyon TL garanti para var. Bugün resmileşecek. Sonrasında Kocaelispor borçlarını ödeyip, transfer tahtasını açacak.

Elbette Kocaelispor’u eski günlerine geri döndürecek bir projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Ama bir yandan da içim yanıyor. Bu kent, hem o KEV Tesisi’ni Kocaelispor’un mali olarak kullanabilir, hem Kocaelispor’u yaşatabilirdi.

Şimdi Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe Acısu bölgesinde Kocaelispor için Derince Yenikent’tekinden çok daha güzel tesis yapacağı konuşuluyor. Umarım yaparlar.

Hele şu KEV’den 55-60 milyon TL’yi alalım. Hele şu Kocaelispor’u artık ayağa kaldıralım. Gelecek yıl 2’nci Lige, sonraki yıl 1’nci Lige, ertesi yıl Süper Lig’e çıkartalım.

Bu kent Kocaelispor’un başarıları ile yeniden havasını bulsun. Kişiliğini bulsun. Yeni statta 33 bin kişi “Yeşil-Siyah” diye tempo tutsun.

Evet, bugün KEV satılıyor. İzmit 1990’lı yıllarda kazandığı, Türkiye’nin örnek gösterdiği, Milli Takım’ın kamp yaptığı çok değerli bir tesisini satıyor. Bu şehri, bu Kocaelispor’u, bu KEV’i bu hale getirenler utansın. Bizim, içimiz yanıyor.



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