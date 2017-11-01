Mukaddes Biriz vefat etti
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Tepe Sokak No:11’de oturan Kocaeli Valiliği eski Encümen Katibi merhum Ahmet Necati Biriz’in eşi Mukaddes Biriz (95) vefat etti.
A+A-
Bir çocuk annesi olan Mukaddes Biriz’in cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Bu haber toplam 52 defa okunmuştur
Etiketler : Mukaddes Biriz, vefat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.