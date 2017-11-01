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Mukaddes Biriz vefat etti

Mukaddes Biriz vefat etti

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Tepe Sokak No:11’de oturan Kocaeli Valiliği eski Encümen Katibi merhum Ahmet Necati Biriz’in eşi Mukaddes Biriz (95) vefat etti.

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Bir çocuk annesi olan Mukaddes Biriz’in cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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