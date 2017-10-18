Mülteci-Der’den İzmit Belediyesi’ne ziyaret 

Mülteci-Der’den proje koordinatörü Nazlı Bilgekay, idari sorumlu Pırıl Erçoban, koruma sorumlusu Rana Dayıoğlu Oyman ile avukat Ayşegül Yılmaz Karaağaç, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Kadın-Aile Hizmetleri Birim Sorumlusu Asuman Sert ile bir araya gelerek mültecilere yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Gerçekleşen toplantının ardından İzmit Belediyesi tarafından mültecilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya ve iyileştirmeye yönelik olarak yaklaşık iki yıldır yürütülen Al Shami Kitchen-Şam Mutfağı ziyaret edildi. Orhan Mahallesi’ndeki Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde bulunan mutfak hakkında konuklara detaylı bilgi verildi. Mülteci-Der yetkilileri, burada Suriyeli mültecilere, 3 saat boyunca idari işlemler ve idari kararlar, çalışma izni, Türkiye’de evlilik, yüksek öğretim, sağlık, eğitim hakkı, ayrımcılık ve nefret suçu konularında bilgilendirme yaptılar.