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Mum ışığında ders çalışıyorlar

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Mum ışığında ders çalışıyorlar
Mustafa Kaba tapulu arsasının üzerine yaptığı prefabrik eve 1 buçuk yıldır elektrik alamadı.

Uzun süre kirada kalan 5 çocuk babası Mustafa Kaba kirasını ödeyemeyince Körfez Hacı Osman Mahallesi Kaptan Sokak’ta kendisine ait olan arsaya prefabrik ev koydu. Kaba, Körfez Belediyesi’nden elektrik verilebilir yazısını aldığını, Büyükşehir Belediyesi’nin de kapı numarasını verdiğini; ama SEDAŞ’ın 1 buçuk yıldır elektrik vermediğini ileri sürdü.

7 kişilik ailenin bu prefabrik evde elektrik yaşadığını belirten Kaba olayı şöyle anlattı:

Kendimi düşünmüyorum çocuklarım çok mağdur oluyor. Mum ışığında derslerini çalışırken çok zorlanıyor, televizyon izlemek için başka evlere gidiyorlar. Yetkililerin bana yardım etsini istiyorum.

Binali ASLAN

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