Murat Aydın, TASKK yönetiminde 

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun Genel Başkanı Murat Aydın Yönetim Kuruluna seçildi.

Genel Kurula katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan birer konuşma yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve Spor Genel Müdürlüğü’nün amatör spora bakışı ve hizmetlerini anlattılar.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak konuşmasında; "Amatör spor kulüplerinde başkanlık, yöneticilik yapan herkes gizli kahramandır. Amatörleri ayağa kaldırdığımız zaman Türk sporu da ayağa kalkar. Bakan Bak, Amatör sporun içinden geldiğine işaret ederek, "Bu büyük ailenin bireyi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sizlere hizmet etme fırsatı bize doğdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün teşkilatımızla sizlerin hizmetinizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Bize amatör sporları sevdiren büyüğümüz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" diyen Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahallemizin, Kasımpaşa sokaklarının, amatör kulübümüz Erokspor'un ağabeyi... O zaman İETT'de oynuyordu. Onu izmek için Vefa Stadı'na, Burhan Felek'e giderdik. Mahalledeki ağabeylerimiz toplar götürürdü. Mahalledeki ağabeyler, amatör spor kulüplerine gönül veren insanlardır. Bana göre amatör spor kulüplerinde başkanlık, yöneticilik yapan herkes gizli kahramandır. Gençlerimizi, başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutan birer kahramandır. Çocukları, sporcuları evlatları gibi seven, bazen ailelerini ihmal eden, onlar için çırpınan gerçek kahramanlardır. Türk sporunun gerçek kahramanları onlardır."

- Erdoğan'ın talimatını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amatör sporu iyi bildiğine dikkati çeken Osman Aşkın Bak, "Amatör sporun tam merkezinden gelen, her adımını bilen bir Cumhurbaşkanına, lidere sahibiz. Bize talimatı şu; (Mahalle sahalarını çoğaltacaksınız. Her tarafa, bulduğunuz yerlere gençlerin spor yapmaları için tesisler yapacaksınız.)" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, çocukları sokakların yerine spor sahaları ve salonlarda görmek istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı sokaklardan, uyuşturucu batağından kurtarmamız lazım. Bunu yapmak için de sizlerle beraber olmamız lazım. Türkiye'deki amatör spor kulüplerinin sayısı 13 bin civarında. Bizimle aynı nüfusa sahip Almanya'da bu sayı 100 binin üzerinde. Bunu mahalli idarelerle birlikte yapmamız lazım. Uyuşturucuyla mücadele ederken, amatör spor kulüplerine çok ihtiyacımız var. Mahallenin ağabeylerine ihtiyacımız var. Onlar, sokağa gelen uyuşturucu satıcılarına 'Çocukları zehirleyemezsiniz.' diyerek meydan okur. İşte bizim amatör kahramanlarımız bunlar. Amatör kulüplerin yöneticileri olarak bu görevi üstlenmemiz lazım."dedi.

İstanbul'daki Amatörler Evi'nin yapılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarına değinen Bak, amatör camianın bir bireyi olmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi.