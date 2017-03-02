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Murat Balaban'a yeni görev

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Murat Balaban'a yeni görev

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Yapım Şube Müdürü olarak görev yapan Murat Balaban, Kartepe Belediyesi başkan yardımcısı olarak atandı. Önceki gün göreve başlayan Balaban, Fen İşleri  Park ve Bahçelerden sorumlu olacak.

MURAT BALABAN KİMDİR?

1975 yılında Kocaeli ili İzmit ilçesi sultaniye köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kocaelide tamamladı. 2000 yılında Sakarya  Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

 2005 yılında Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında Kontrol Mühendisi olarak göreve başladı.2008 yılında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürü olarak atandı.

Murat Balaban evli ve  4 çocuk babası olup, orta seviyede İngilizce bilmektedir.

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