Murat Başak: “Böyle gitmeyecek”

Tecrübeli futbolcu, “Düzce maçı dışında oyun olarak çoğu rakibe büyük üstünlük sağladık. Mücadele ediyoruz, istekliyiz ama bunu skora yansıtamıyoruz. Ancak inşallah bu böyle gitmeyecek” dedi. Murat Başak’ın açıklamaları şöyle:

“BİZDEKİ MUTSUZLUK DAHA FAZLA”

“Öncelikle beraberliklerden dolayı kamuoyunda nasıl mutsuzluk varsa, biz de daha çok mutsuzluk var. Bu alışkanlık oldu diye yorumlar da oluyor bazen. Ama şöyle bir şey var: Önceki röportajlarda da söylemiştim. Düzce maçı hariç oyun olarak çoğu rakibe yüzde 70-80 üstünlük sağlayarak oynadık. Tabi sonuç gelmeyince bunların hepsi bir kenara itiliyor. Sadece sonuç odaklı oluyoruz ve doğal olarak haklılar. Biz kendi açımızdan da iç sahada üçlü periyotta 7 puan çıkardık. Arsin maçını kazansaydık çok farklı şeyler kazanacaktık”

“BİZDEN FAZLA KAZANMAYI KİM İSTEYEBİLİR?”

“Tarsus maçında da öne geçtiğimiz maç tekrar berabere bitirdik. Geldik içeride öne geçtiğimiz maçta rakip 10 kişi. Berabere bitince tepkileri, yansımaları biraz daha farklı oluyor. Bu da doğal, buna da bir şey demiyoruz. Ama kazanma için bir şey yapmama, skoru koruma içgüdüsüyle oynama gibi şeylerin özellikle bu sene için bizim takımda olduğunu zannetmiyorum. Futbolcudan fazla kazanmak isteyen olabilir mi? Biz, bu işten para kazanıyoruz. Yükümüzü almış bir yere gelmişiz. Gelelim buraya Kocaelispor, işte burada günümüzü gün edelim, vakit geçirelim. Bizim böyle bir niyetimiz yok ki”

“FATİH HOCASIN KATKISI ÇOK BÜYÜK”

“Her şeyi bir kenara bırakalım. Buradaki topluluk bu işten para kazanıyor. Biz evimizi geçindiriyoruz. Taraftarlarımız ne kadar çok üzülüyorsa biz daha fazla üzülüyoruz. İnanırlar, inanmazlar o ayrı şey. Ne olursa olsun bu takım eleştirilmeyecek diye bir şey yok. Biz eleştirilerden alabileceğimizi alacağız ki doğruyu bulalım. Fatih hocanın da geldiği günden beri müthiş bir katkısı oluyor. Eksiğimiz üçse üç, birse bir, ikiyse iki. Her hafta bir şeyin üzerine yoğunlaşmaya çalışıyor. Biz de ona cevap vermeye çalışıyoruz. İnşallah düzelecek de. Bu böyle gitmeyecek”

