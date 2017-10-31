Murat Başak de sınırı geldi
Yeşil-Siyahlı ekipte Mert Yavuz’dan sonra savunmanın bel kemiği Murat Soner Başak da 3 sarı karta geldi.
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Sultanbeyli ve Arsin maçlarının ardından Çorum Belediyespor mücadelesinde de sarı kart gören deneyimli isim sınıra geldi. Mert ile Murat’ın bundan sonra çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yeşil-Siyahlı ekipte Mehmet ile Hamza’nın da ikişer sarı kartı var.
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Etiketler : Murat Başak
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