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Murat Başak de sınırı geldi

Murat Başak de sınırı geldi

Yeşil-Siyahlı ekipte Mert Yavuz’dan sonra savunmanın bel kemiği Murat Soner Başak da 3 sarı karta geldi.

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Sultanbeyli ve Arsin maçlarının ardından Çorum Belediyespor mücadelesinde de sarı kart gören deneyimli isim sınıra geldi. Mert ile Murat’ın bundan sonra çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yeşil-Siyahlı ekipte Mehmet ile Hamza’nın da ikişer sarı kartı var. 

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