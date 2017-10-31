Murat Başak de sınırı geldi

Sultanbeyli ve Arsin maçlarının ardından Çorum Belediyespor mücadelesinde de sarı kart gören deneyimli isim sınıra geldi. Mert ile Murat’ın bundan sonra çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yeşil-Siyahlı ekipte Mehmet ile Hamza’nın da ikişer sarı kartı var.