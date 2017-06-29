Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Güneş Sahnesi'nde gerçekleştirildi.Sanatçı Murat Boz, alanı dolduran her yaştan binlerce hayranıyla sevilen şarkılarını seslendirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Boz'a çiçek takdim etti.

51. kez kapılarını açan Kocaeli Fuarı kapsamında Murat Boz, hayranlarıyla buluştu. Başarılı Türk Pop Müziğinin sevilen sanatçılarından Boz, seslendirdiği şarkılarıyla alanı dolduran binlerce hayranını coşturdu.