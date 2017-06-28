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Murat Boz Kocaeli Fuarı'nı salladı

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Murat Boz Kocaeli Fuarı'nı salladı
Mayıs ayında 51. kez kapılarını açan Kocaeli Fuarı kapsamında Murat Boz, hayranlarıyla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Güneş Sahnesi'nde gerçekleştirildi.Sanatçı Murat Boz, alanı dolduran her yaştan binlerce hayranıyla sevilen şarkılarını seslendirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Boz'a çiçek takdim etti.

KİMLER YOK Kİ?
Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri, yaklaşık 2 ay boyunca sürecek. Etkinlik takviminde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda boy gösterecek. İrem Derici, Göksel, Murat Kekilli, Hakan Altun, Resul Dindar, Koray Avcı ve Karamürselli sanatçı Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı Kocaeli Fuarı’nda cuma akşamları ise çocuklara yönelik etkinlikler, fuarın Güneş Sahnesi'nde yer alacak. Kocaeli Fuarı’ndaki tüm konser ve etkinlikler ise ücretsiz olacak.

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ETKİNLİK TAKVİMİ
Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı nedeniyle düzenlenecek konser ve etkinliklerin takvimi ise şöyle;

Murat Boz               28 Haziran Çarşamba
Rafadan Tayfa        30 Haziran Cuma
İrem Derici              05 Temmuz Çarşamba
Harika Kanatlar       07 Temmuz Cuma
Keloğlan                 21 Temmuz Cuma
Göksel                   22 Temmuz Cumartesi
Murat Kekilli         26 Temmuz Çarşamba
Niloya                   28 Temmuz Cuma
Hakan Altun         02 Ağustos Çarşamba
Arda ile Ceren        04 Ağustos     Cuma
Resul Dindar        09 Ağustos Çarşamba
Pepe                11 Ağustos Cuma
Heidi                18 Ağustos Cuma
Koray Avcı            23 Ağustos Çarşamba
Canım Kardeşim        25 Ağustos Cuma
Demet Akalın        30 Ağustos Çarşamba

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