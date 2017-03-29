Murat Çakmak hakim karşısında

FETÖ'den tutuklu bulunan Çakmak Market'in sahibi Murat Çakmak ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan, ilimizdeki tanınmış işadamlarının duruşmaları başladı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Murat Çakmak, 15 Temmuz’da yaşanan ve sonrasında gelişen operasyonların ardından yaklaşık 8 ay sonra ‘Terör örgütü üyesi olma ve örgüte finans sağlama’ iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Çakmak avukatı Kocaeli Barosu eski Başkanı Ersayın Işık katılacak.