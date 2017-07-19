Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman'ın davası ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik 23 Temmuz 2016’da gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak İstanbul Silivri Cezaevi’ne gönderilen Murat Çakmak ve aynı davada yargılanan Hüseyin Karaman bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yapılan FETÖ-PDY operasyonları kapsamında Çakmak Marketler’in sahiplerinden olan Murat Çakmak da gözaltına alınmıştı. Terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen Murat Çakmak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çıkarıldığı ilk mahkemede tahliye çıkmayan Çakmak ikinci kez hakim karşısına çıkmış ve kaldığı Silivri Cezaevinden SEGBİS yöntemi ile mahkemeye bağlanarak kendini savunmuştu. Çakmak ve aynı davadan yargılanan Hüseyin Karaman bugün 3. kez hakim karşısına çıktı. Dava sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Mahkemede ifade veren tanık Y.K, mahkemede verdiği ifadede "Kocaeli Vergi Dairesi'nde Vergi Yoklama Memuru görev yaptım. 17-25 Aralık'tan sonra sanıkların şirketlerini incelemek üzere Maliye Bakanlığı'ndan 5 müfettiş geldi. Müfettişler sanıklarla ilgili tebligatları benim yapmamı istediler. Ben şirket yetkililerine tebliğ ettim. Sanıkların kendilerine ait isyelerini himmet paralarıyla açtıklarını ya da Fetö'ye parasal yardım yaptıklarını görmedim. Ben 17 Ağustos 2016 tarihinde bildiklerimi anlatmak için dilekçe yazarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittim. Beni teröre bakan savcıya yönlendirdiler. Savcı dilekçemi almadı. Bana MASAK raporlarını gösterdi. Beni KOM'a yönlendirdi. KOM Şube Müdürü de FETÖ'cü olduğu için ben gitmedim. Şu anda kendisi de içeride. Sonrasında Emniyet'e giderek bildiklerimi ifademde anlattım." dedi.

Müvekkillerin avukatı Ersayın Işık ise "Murat çakmak ile ilgili dijital raporlar dosyada var ve Bylock tespit edilmedi. Müvekkillerimin terör örgütü ile uzaktan yakından ilgisi yok. Hiçbir şekilde, himmet burs yardımı yapmamışlardır. Dosyada bununla ilgili somut bir delil yoktur. Aileleri mağdur olmuştur , ticari işleri bozulmuştur. Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunmaları , kaçma durumlarının olmaması, delil durumunun olmaması nedeniyle tahliyelerini talep ediyorum." dedi.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Murat Çakmak 3. duruşmasında SEGBİS bağlantısıyla verdiği ifadede, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Üzerime atılı bulunan iftiraya dayalı suçlamaları kabul etmiyorum. 25 yıldır devletime ve milletime faydalı bir iş adamı olarak işimi sürdürmekteyim FETÖ Terör Örgütü ya da bununla ilişkili başka bir terör örgütüyle hiçbir alakam ve bağım olmamıştır. Bundan sonra da olamaz. Levent yurduna dini hassasiyeti olan bir insan olarak 2011-2012 yıllarında bir kaç kez sohbet toplantısına gitmiştim. Bu tarihten sonra sohbet toplantısına gitmedim. Bu sohbet toplantıları dini içerikliydi. Vatanını ve milletini seven bir İnsanım. Dosyaya yeni girmiş olan yurtla ilgilin konuda. Dini sohbet ve dua için gitmiş olduğum doğrudur. 24 yıldır aynı telefonla ve iletişim bilgilerimi kullanıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi

AİLEM MAĞDUR DURUMDA

Çakmak’ın ardından savunmasını yapan Hüseyin Karaman, “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Bir yıldır tutukluyum. Tanıklar dinlendi, deliller toplantı ve FETÖ ile hiçbir bağlantım olmadığı anlaşıldı. 30 yıldır oluşturduğum saygınlığımla iş hayatında tanınırım. Bilerek ve isteyerek hiçbir terör örgütüyle bağlantım olmamıştır. Tutukluluğumdan dolayı 30 yıllık ticari hayatım sıfıra inmiştir. Ailem de mağdur durumdadır. Eşim depresyon ilaçları ile ayakta durabiliyor. Kaçma ve delil karartma şüphem yoktur. Ödemek zorunda olduğum borçlarım vardır. Ailemin bu zor günlerinde yanlarında olmam gerekiyor. 1 yıldır tutukluyum. Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim” diye konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti savunmaların ardından, tanıklardan T.D’nin dinlenmesi için zorla getirilmesine, sanık M.S.Ş’nin yakalama emrinin infazının beklenmesine, Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma akıbetinin yeniden sorulmasına, sanıklar Hüseyin Karaman, Murat Çakmak, M.S.Ş’den ele geçirilen dijital materyallerle ilgili raporun gönderilmesinin istenmesine karar verdi ve davayı 14 Eylül tarihine erteledi.



Kerim YAVUZ