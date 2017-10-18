Murat Çakmak'ın cezası belli oldu

Terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen Murat Çakmak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çakmak ve aynı davadan yargılanan Hüseyin Karaman ve Özcan Gümüş bugün 6. kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada sanıklar Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza aldı. Diğer sanıklar Hasan Yıldız 3 yıl 1 ay 15 gün ceza alırken, Özcan Gümüş ise beraat etti