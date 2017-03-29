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Murat Çakmak'ın davası ertelendi

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Murat Çakmak'ın davası ertelendi
FETÖ'den tutuklu bulunan Çakmak Market'in sahibi Murat Çakmak ilk kez hakim karşısına çıktı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Murat Çakmak, 15 Temmuz’da yaşanan ve sonrasında gelişen operasyonların ardından yaklaşık 8 ay sonra ‘Terör örgütü üyesi olma ve örgüte finans sağlama’ iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Çakmak avukatı Kocaeli Barosu eski Başkanı Ersayın Işık katıldı.

DAVA ERTELENDİ

 Yaklaşık üç saat süren dava sonrasında mahkeme heyeti sanık Murat Çakmak’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 25 Mayıs tarihine ertelendi.

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