Murat Çakmak'ın davası ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik 23 Temmuz 2016’da gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak İstanbul Silivri Cezaevi’ne gönderilen Murat Çakmak, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yapılan FETÖ-PDY operasyonları kapsamında Çakmak Marketler’in sahiplerinden olan Murat Çakmak da gözaltına alınmıştı. Terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen Murat Çakmak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çıkarıldığı ilk mahkemede tahliye çıkmayan Çakmak ikinci kez hakim karşısına çıkmış ve kaldığı Silivri Cezaevinden SEGBİS yöntemi ile mahkemeye bağlanarak kendini savunmuştu. Çakmak ve aynı davadan yargılanan Hüseyin Karaman bugün 3. kez hakim karşısına çıktı. Dava sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Mahkemede ifade veren tanık Y.K, mahkemede verdiği ifadede "Kocaeli Vergi Dairesi'nde Vergi Yoklama Memuru görev yaptım. 17-25 Aralık'tan sonra sanıkların şirketlerini incelemek üzere Maliye Bakanlığı'ndan 5 müfettiş geldi. Müfettişler sanıklarla ilgili tebligatları benim yapmamı istediler. Ben şirket yetkililerine tebliğ ettim. Sanıkların kendilerine ait isyelerini himmet paralarıyla açtıklarını ya da Fetö'ye parasal yardım yaptıklarını görmedim. Ben 17 Ağustos 2016 tarihinde bildiklerimi anlatmak için dilekçe yazarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittim. Beni teröre bakan savcıya yönlendirdiler. Savcı dilekçemi almadı. Bana MASAK raporlarını gösterdi. Beni KOM'a yönlendirdi. KOM Şube Müdürü de FETÖ'cü olduğu için ben gitmedim. Şu anda kendisi de içeride. Sonrasında Emniyet'e giderek bildiklerimi ifademde anlattım." dedi.

Müvekkillerin avukatı Ersayın Işık ise "Murat çakmak ile ilgili dijital raporlar dosyada var ve Bylock tespit edilmedi. Müvekkillerimin terör örgütü ile uzaktan yakından ilgisi yok. Hiçbir şekilde, himmet burs yardımı yapmamışlardır. Dosyada bununla ilgili somut bir delil yoktur. Aileleri mağdur olmuştur , ticari işleri bozulmuştur. Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunmaları , kaçma durumlarının olmaması, delil durumunun olmaması nedeniyle tahliyelerini talep ediyorum." dedi.

ERTELENDİ

Yapılan savunmaların ardından hakim Çakmak'ın tutukluluk halinin devamına karar verip davayı 14 Eylül'e erteledi.

Kerim YAVUZ