Murat Dağdeviren hakkında karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan, KHK ile kapatılan Demokrat Gebze Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Murat Dağdeviren'e, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme suçlamasıyla tutuklu bulunan sanık Dağdeviren ve avukatı Yüksel Genç katıldı.

Sanık Dağdeviren, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, hakkındaki iddiaları reddetti.

Avukat Genç de müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını ifade ederek, sanık müvekkilin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Dağdeviren'in silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdi.

Heyet, sanığın terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme suçundan ise beraatine hükmetti.