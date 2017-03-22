Murat Kalender mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Olağan Genel Kurulu 18 Mart Cumartesi günü Kartepe'de bulunan Uzunçiftlik Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleşmişti. Kongrede aday olan mevcut Başkan Murat Kalender’in karşısına çıkmamıştı. 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede tek aday olan Kalender güven tazeleyerek tekrar başkan seçilmişti. Kalender dün Kocaeli Adliyesine gelerek mazbatasını 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Coşkun’un elinden aldı.
Ayşegül KALAYCI
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