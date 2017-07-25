Murat Kekilli, Kocaelili hayranları için söyleyecek

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Kocaelili sevenleriyle buluşacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarının 51. Yılı yaz etkinlikleri kapsamında bu hafta Kocaeli Fuarına ünlü şarkıcı Murat Kekilli konuk oluyor. 26 Temmuz Çarşamba Saat 21.00’da düzenlenecek ücretsiz konser Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde olacak.

26 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Bu Akşam Ölürüm', 'Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın?', 'Unutamam Seni', 'Karagözlüm', 'Çok Yorgunum' gibi sevilen şarkıları bulunan ünlü şarkıcının 15 Temmuz Şehitleri için seslendirdiği 'Vatan Millet Aşkına' adlı şarkısı da bulunuyor. Sevilen şarkılarını seslendirecek ünlü şarkıcı 26 Temmuz Çarşamba akşamı Kocaelili sevenleriyle buluşacak.

YAZ BOYU KONSERLER SÜRECEK

Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliklerde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda sahne alacak. 02 Ağustos Çarşamba Hakan Altun, 09 Ağustos Çarşamba Resul Dindar, 23 Ağustos Çarşamba Koray Avcı, 30 Ağustos Çarşamba Demet Akalın, Kocaeli Fuarı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek.