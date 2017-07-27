Murat Kekilli'den unutulmaz gece

Kocaeli Fuarı’nda konser veren Murat Kekilli, sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

‘Bu Akşam Ölürüm’, ‘Unutamam Seni’ ve ‘Kara Gözlüm’ gibi unutulmaz şarkıların yorumcusu Murat Kekilli, Kocaeli Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu. Murat Kekilli, Güneş Sahnesi’nde eski ve yeni şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Esprileri ve anılarıyla hayranlarını oldukça eğlendiren Murat Kekilli, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranları, Murat Kekilli’yi görüntülemek için cep telefonlarını gece boyunca ellerinden düşürmedi.

KOCAELİ'DE İLK KONSERİ



Murat Kekilli, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Kocaeli’de konser verdiğini belirterek, “Kocaeli ilk konser verdiğim ildir. 1999 depremi zamanında bir radyo telefon açmıştı. ‘İnsanlarımızın morale ihtiyacı var. Siz de böyle şeylere duyarlı bir sanatçısınız. Gelir misiniz buraya’ dediler. Ücretsiz gelmiştim o zaman. O yıllarda yine böyle müthiş bir kalabalık vardı, inanılmazdı. Bazı şeyler hiç değişmiyor. İzmit bu ruhundan hiçbir şey kaybetmemiş. Teşekkür ediyorum. Çok güzelsiniz” dedi. Kekilli’nin bu sözleri yoğun alkış aldı.

Kerim YAVUZ

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