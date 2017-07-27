  • BIST 107.206
  • Altın 143,432
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,1434
  • Kocaeli 26 °C

Murat Kekilli'den unutulmaz gece

»
Murat Kekilli'den unutulmaz gece
Kocaeli Fuarı’nda konser veren Murat Kekilli, sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

‘Bu Akşam Ölürüm’, ‘Unutamam Seni’ ve  ‘Kara Gözlüm’ gibi unutulmaz şarkıların yorumcusu Murat Kekilli, Kocaeli Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu. Murat Kekilli, Güneş Sahnesi’nde eski ve yeni şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Esprileri ve anılarıyla hayranlarını oldukça eğlendiren Murat Kekilli, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranları, Murat Kekilli’yi görüntülemek için cep telefonlarını gece boyunca ellerinden düşürmedi.

KOCAELİ'DE İLK KONSERİ

Murat Kekilli, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Kocaeli’de konser verdiğini belirterek, “Kocaeli ilk konser verdiğim ildir. 1999 depremi zamanında bir radyo telefon açmıştı. ‘İnsanlarımızın morale ihtiyacı var. Siz de böyle şeylere duyarlı bir sanatçısınız. Gelir misiniz buraya’ dediler. Ücretsiz gelmiştim o zaman. O yıllarda yine böyle müthiş bir kalabalık vardı, inanılmazdı. Bazı şeyler hiç değişmiyor. İzmit bu ruhundan hiçbir şey kaybetmemiş. Teşekkür ediyorum. Çok güzelsiniz” dedi. Kekilli’nin bu sözleri yoğun alkış aldı.

Kerim YAVUZ

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 290 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıkım zamanı26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:48
  • Dikkat! İtiraz süresi 7 Eylül’e uzadı 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:47
  • Dikkat! Kocaeli'nin bu ilçelerinde elektrik kesintisi var (27 Temmuz 2017)26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:34
  • Boran Kayalar baba oldu26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:09
  • Bel ağrısını önlemenin yolları26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:02
  • Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi Kocaeli'de başladı26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:22
  • Vali Aksoy'a ziyaretler26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:18
  • Mardinli gençler, Kocaeli’yi geziyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Büyükşehir vektör ile mücadeleye ara vermiyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:59
  • ÇMO Şube Başkanı Ağdacı: “Körfez’deki kirlenme boyutu nedir?”26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:06
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti