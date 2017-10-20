Murat Özdağ adliyeye sevk edildi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir yıl tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz gün tahliye olan ve yeniden gözaltına alınan KOTO eski başkanı Murat Özdağ adliyeye sevk edildi.
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Kocaeli Ticaret Odası eski başkanı Murat Özdağ, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı. Özdağ, 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra önceki gün çıktığı mahkemece tahliye edilmişti. Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı. Özdağ, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özdağ'ın tahliyesine itiraz ettiği, bunun üzerine yakalama kararı çıkartıldığı, Özdağ'ın da bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Özdağ, adliyeye sevk edildi.
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Etiketler : Murat Özdağ, FETÖ, Gözaltı
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