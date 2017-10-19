Murat Özdağ hakkında karar

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan KOTO eski Başkanı Murat Özdağ, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Özdağ ile avukatı Ersayın Işık hazır bulundu.

GİZLİ TANIK İFADE VERDİ

Tanık koruma kapsamında korunan bir başka dosyada bulunan Kahraman Çakır isimli şahsın gizli tanık olarak sesi, ismi ve görüntüsü değiştirilmiş olarak ifade verdi. SEGBİS sistemi ile ifade veren gizli

tanık, “Murat Özdağ ismini tanıyorum. Bu yapı içinde finans yapısı olarak önemli bir kişidir. Bu yapının finans konusunda örgütün bağlantılı olduğu kişilerden biridir. Ancak benim bizzat şahit olduğum bir olay yoktur. Benim bu

husustaki bilgilerim daha çok duyuma dayalıdır. Bu yapının gizli kasasıdır söylemim duyuma dayalıdır" dedi. Özdağ ise bu iddialara cevap vererek, “Bunların hiç biri gerçek değil. Bu atılı suç benim için en büyük cezadır. Benim

tek derdim çocuklarımın eğitimi için bunlarla geçmişte 3-5 kere görüşmem olmuştur. Yargılama kapsamında aleyhime ifade veren şahısların bütün ifadeleri değişmiştir. Hiç bir suçu kabul etmiyorum” dedi.

SAVCI BERAATİNİ İSTEDİ

İfadelerin ardından savcı mahmekede verdiği mütalaada Murat Özdağ için 'örgüte finans sağlamak' suçundan beraatini, 'örgüt üyeliği' suçundan ise cezalandırmasını istedi. Sanık avukatları mahkemeden son savunmalarını yaparken, mahkemeye heyeti ise karar için 5 dakika ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti Murat Özdağ hakkında kararını açıkladı. Murat Özdağ'a örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verilirken, yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.