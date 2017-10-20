Murat Özdağ yeniden tutuklandı

Kocaeli Ticaret Odası eski başkanı Murat Özdağ, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı. Özdağ, 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra önceki gün çıktığı mahkemece tahliye edilmişti. Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı. Özdağ, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özdağ'ın tahliyesine itiraz ettiği, bunun üzerine yakalama kararı çıkartıldığı, Özdağ'ın da bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdağ, tutuklandı.